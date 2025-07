Fermana | prove tecniche di Eccellenza incontri in corso

La Fermana si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con prove tecniche di eccellenza e incontri in corso. Dopo tredici anni, il club si appresta a tornare nel massimo campionato regionale, lasciando alle spalle i campionati nazionali e dilettantistici. Un ritorno alla dimensione autentica del calcio, carico di ambizioni e sfide emozionanti, che riaccenderanno il cuore dei tifosi e la passione per la maglia gialloblĂą.

Per la Fermana è tempo di iniziare, se possibile, a pensare alla nuova stagione che anche legalmente è iniziata il primo luglio. SarĂ la stagione che vedrĂ la Fermana lasciare i campionati nazionali, professionistici prima e dilettantistici poi, per tornare alla dimensione dilettantistica piena, in ambito regionale. Un’Eccellenza che mancava da tredici anni e che, neanche allora fu vinta sul campo. Prima l’indimenticabile beffa subita contro l’Ancona con quel 2-2 rimasto nelle memorie di tutti, poi la promozione in D si ma attraverso la Coppa Italia Nazionale di Eccellenza vinta a Rieti, alla vigilia della nascita ufficiale della nuova Fermana Fc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana: prove tecniche di Eccellenza, incontri in corso

