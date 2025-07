La Yuasa Battery è ufficialmente iscritta

La Yuasa Battery Grottazzolina è pronta a scendere in campo: ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Superlega, si prepara ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo e determinazione. La conferma della Legavolley apre le porte a un torneo ricco di sfide emozionanti, dove il talento e la passione si fronteggeranno tra le migliori squadre d’Italia. Il sogno continua: la pallavolo italiana si appresta a regalare spettacoli indimenticabili.

La Yuasa Battery Grottazzolina è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Superlega. A comunicarlo è stato proprio la Legavolley che ha confermato come tutte e dodici le società sono risultate in regola determinando dunque il nuovo roster del campionato. Al via della nuova A1, insieme alla Yuasa Battery Grottazzolina di coach Massimiliano Ortenzi, ci saranno Cisterna Volley, Cucine Lube Civitanova, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Allianz Milano, Valsa Group Modena, Mint Vero Volley Monza, Sonepar Padova, Sir Safety Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino e Rana Verona. Insomma nessuna grande sorpresa solo l’avvicendamento classico tra l’ultima della scorsa Superlega, ovvero Taranto, che ha lasciato il clan delle migliori dodici squadre italiane (ma si preparata ad un ruolo da superstar in A2) e al suo posto il grande ritorno di Cuneo, una piazza di altissimo livello, con una storia alle spalle di livello altissimo ma soprattutto con un gruppo già grande spessore dopo i recenti acquisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it