Frana a San Vito con l' Alemagna chiusa è pioggia di disdette Il titolare della locanda Al Capriolo | Danni immensi

Una frana a San Vito, con la chiusura della statale Alemagna per 15 giorni a causa di intense piogge, sta provocando disagi e danni ingenti. La situazione ha generato un’ondata di disdette che colpiscono anche la Locanda al Capriolo, lasciando il titolare preoccupato per il futuro. Questa emergenza rende ancora più evidente come eventi naturali imprevedibili possano sconvolgere il turismo e l’economia locale, sottolineando la necessità di interventi rapidi e mirati.

VODO - (BELLUNO) L'annuncio improvviso e inatteso della chiusura della statale Alemagna per 15 giorni aveva creato scompiglio tra i turisti. Non solo a Cortina, ma anche nella Valle del Boite. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Frana a San Vito, con l'Alemagna chiusa è pioggia di disdette. Il titolare della locanda Al Capriolo: «Danni immensi»

