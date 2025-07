Bologna ecco Vitik Il ceco è già in città E Immobile rescinde

Bologna si prepara a una rivoluzione di mercato: Vitik, il centrale ceco, è sbarcato in città e si appresta a firmare il suo contratto, segno che i biancorossi puntano deciso al futuro. Mentre l’addio di Immobile apre un nuovo capitolo, l’arrivo di Vitik promette di ridisegnare la squadra. La sessione di calciomercato entra nel vivo, e le sorprese non sono finite: ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Martin Vitik apre la settimana dei grandi acquisti. Il centrale ceco è sbarcato ieri intorno all’ora di pranzo a Bologna e ha iniziato le visite. Manca l’annuncio ufficiale, ma a far da preambolo all’addio di Sam Beukema è l’acquisto del sostituto. Non è finita: sempre ieri è arrivato l’annuncio della rescissione del contratto di Ciro Immobile: era il pezzo che mancava al puzzle, dal momento che il Bologna e l’attaccante ex Lazio avevano già l’accordo. Definito pure il giorno dello sbarco della scarpa d’oro 2020 e del quattro volte capo cannoniere della serie A: Italiano e la dirigenza lo abbracceranno il 12, giorno del raduno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, ecco Vitik. Il ceco è già in città. E Immobile rescinde

In questa notizia si parla di: bologna - vitik - ceco - immobile

Il Bologna ha quasi comprato il sostituto di Beukema: Vitik per 15 milioni (Fabrizio Romano) - Il Bologna si prepara a voltare pagina con un colpo importante nel mercato difensivo: dopo l’addio di Beukema, i rossoblù puntano su Martin Vitik dello Sparta Praga, acquistandolo per 15 milioni di euro.

Calciomercato Bologna- Sartori deciso a riaprire i contatti con il Milan per Pobega: pronta una nuova offerta per il centrocampista Vai su Facebook

Bologna, here is Vitik. The Czech is already in the city. And Immobile rescinds; Vitik pronto a firmare un 4+1 col Bologna, poi sarà la volta di Immobile (1+1). Bernardeschi ai dettagli, per lui un 2+1; Bologna, Beukema saluta. Al suo posto i rossoblù prendono Vitik per 15 milioni.

Bologna, ecco Vitik. Il ceco è già in città. E Immobile rescinde - Il bomber saluta il Besiktas, lui e Bernardeschi sempre più vicini alla firma. Come scrive msn.com

Bernardeschi, Immobile, Vitik: così Sartori rende il Bologna sempre più forte - L’esperienza internazionale dei due campioni d’Europa con l’Italia di Mancini e la forza del difensore ceco in arrivo dallo Sparta Praga: le mosse giuste dello stratega del mercato rossoblù ... Segnala corrieredellosport.it