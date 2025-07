Reggiana per la difesa c’è Papetti nel mirino

La Reggiana apre ufficialmente le porte alla nuova stagione, tra visite mediche e allenamenti al Villa Granata. Con un occhio di riguardo al mercato, i tifosi sognano già rinforzi come Papetti per rafforzare la difesa. Il raduno segna il primo passo verso una stagione da protagonista: restate con noi per scoprire tutte le novità e gli sviluppi che ci attendono a Toano e oltre.

Primo giorno di 'scuola' per la Reggiana che ieri si è radunata al ' Villa Granata ' training center. In mattinata c'è stata la 'processione' per le visite mediche, mentre dalle 17,30 in poi mister Dionigi è tornato in cattedra con una seduta, aperta al pubblico, per prendere confidenza con i nuovi arrivati e riabbracciare gli altri. Poi da lunedì mattina tutti a Toano, la tradizionale sede del ritiro di Paolo Rozzio e compagni, quest'anno fino al 31 luglio. A tenere banco in questo periodo è comunque sempre il mercato, con il direttore sportivo Fracchiolla che – a margine della conferenza per il rinnovo di Libutti – ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

