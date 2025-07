Sommer lascia l’Inter? Addio possibile il club non fa barricate per un motivo E il sostituto…

Il futuro di Yann Sommer all'Inter è ormai in bilico: il club non oppone barricate, aprendo le porte a possibili cambiamenti. La pista verso il Galatasaray si fa sempre più concreta, con il club turco interessato al portiere svizzero. Sommer, che non avrebbe escluso un trasferimento, potrebbe presto cambiare aria, lasciando l’Inter. La finestra di mercato si infiamma e tutto può ancora succedere.

Sommer lascia l'Inter? Addio possibile, il club non fa barricate per un motivo. Il Galatasaray sul portiere svizzero. Il calciomercato Inter si accende anche sul fronte dei portieri. È concreta e seria la pista che porta Yann Sommer al Galatasaray. Il club di Istanbul ha inserito il numero uno svizzero nella sua lista e, secondo le ultime indiscrezioni, lo stesso Sommer non avrebbe chiuso la porta a un trasferimento, pur avanzando richieste di stipendio molto elevate. Questa situazione, però, non agita l'ambiente nerazzurro. La posizione dell'Inter: apertura alla cessione. L'Inter non considera l'interesse per Sommer un problema, ma un'opportunità.

Simone Inzaghi lascia l’Inter, va all’Al-Hilal: “In 4 anni ho dato tutto” - Simone Inzaghi chiude un capitolo straordinario all'Inter, portando a casa sei trofei in quattro anni.

Mehdi Taremi risponde alle voci di un suo possibile addio all’Inter quest'estate: "Ho un contratto con l'Inter e se voi (rivolgendosi ai giornalisti iraniani) me lo permettete, resterò con questa squadra". Vai su Facebook

