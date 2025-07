Cinisello Balsamo sbalzati dalla moto lungo viale Fulvio Testi | gravissimo 22enne ferita passeggera di 19 anni

Una serata che si è trasformata in tragedia quella di venerdì notte a Cinisello Balsamo, quando una caduta in moto ha portato due giovani vite sull'orlo del precipizio. Gravissimo il 22enne coinvolto, mentre la passeggera, una ragazza di 19 anni, è rimasta ferita. La dinamica dell’incidente, avvenuto alle porte di Milano, è ancora sotto indagine. Ma cosa è successo realmente lungo Viale Fulvio Testi?

Cinisello Balsamo (Milano), 5 luglio 2025 – Incidente nella notte tra venerdì 4 luglio e sabato 5 luglio a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. L’allarme è scattato poco prima delle 3. Nell’incidente, avvenuto alle porte di Milano, sono rimasti feriti due ragazzi (un ragazzo di 22 e una ragazza di 19 anni) a causa di una caduta in moto la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale. Secondo quanto ricostruito i due stavano percorrendo viale Fulvio Testi quando il conducente, un 22enne, ha perso il controllo del mezzo. Entrambi sono stati sbalzati a terra: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, la passeggera, di 19 anni, in codice giallo all'ospedale San Raffaele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinisello Balsamo, sbalzati dalla moto lungo viale Fulvio Testi: gravissimo 22enne, ferita passeggera di 19 anni

