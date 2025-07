A che ora la F1 su TV8 oggi GP Gran Bretagna 2025 | programma qualifiche differita in chiaro

Se sei appassionato di Formula 1 e vuoi seguire l'emozione del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, non perdere le qualifiche in programma su TV8 oggi. La diretta delle FP3 e delle qualifiche sarĂ trasmessa alle 12:30 e alle 16:00, con una differita in chiaro che ti permetterĂ di vivere ogni istante di questo weekend ricco di adrenalina. Scopri gli orari e preparati a tifare i tuoi piloti preferiti!

Sabato 5 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 vivrĂ la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza sessione di prove libere. Si chiude perciò oggi una fase di weekend canonici. Difatti, anche oltremanica il programma sarà “tranquillo”. Viceversa, nel prossimo appuntamento, tornerĂ la Sprint. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00 Storicamente, a Silverstone, il vincitore della gara è scattato dalla pole position nel 37,8% dei casi, partendo invece dalla prima fila nel 67,8% delle occasioni. Però, si parte dal 1950! Restringendo il campo all’era contemporanea (dal 2014 in poi) le suddette percentuali salgono rispettivamente al 50,0% e 91,7%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Gran Bretagna 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

