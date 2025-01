Notizie.com - DeepSeek, blocco italiano. Il Regno Unito ci pensa, l’India è pronta con la propria Ia: “Sarà senza pregiudizi”

“Non operiamo in Italia”, quindi “non sono applicabili le normative europee”. Risposte sbagliate. Almeno secondo il Garante per la privacy, che ha bloccatonel nostro Paese.. Ilcicon laIa: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comA comunicarlo è stato pochi minuti fa la stessa Autorità per la protezione dei dati personali, presieduta da Pasquale Stanzione. Il Garante ha perciò “disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani”.Il provvedimento è stato preso nei confronti delle società che forniscono il servizio di chatbot. Ovvero il software di Intelligenza artificiale relazionale cinese low-cost che sta facendo discutere il mondo intero.