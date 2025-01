Gamberorosso.it - Da bevanda dei nonni a re della mixology: la nuova vita del Vermouth di Torino

C’è stato un tempo, alla fine dell’800, in cui ildiera, come ricorda Pierstefano Berta, studioso del vino e direttore del consorzio, «il primo prodotto enogastronomico italiano nei mercati» e il collegamento tra il prodotto e la città era talmente stretto che i consumatori chiedevano direttamente “un”. In epoca recente, ilè un po’ passato nel dimenticatoio salvo poi riacquisire fama e notorietà grazie al successo, mentre altre regioni italiane (come la Toscana) ambiscono a creare il proprio vino aromatizzato. Nei cocktail più diffusi - Negroni, Americano, Martini - è obbligatoriamente presente. Il cambio di passo La svolta avviene proprio durante la pandemia, e quasi coincide con il 2019, data dell’ottenimentoindicazione geografica protetta (enascita del consorzio): oggi è l’unicoal mondo ad avere tale riconoscimento secondo un preciso disciplinare (elaborato con vini italiani e aromatizzato con assenzio piemontese, erbe officinali e spezie).