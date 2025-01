Lettera43.it - Cristiano De André: età, canzoni, figli e vita privata del figlio di Faber

Leggi su Lettera43.it

o del grandeDesarà uno dei tanti ospiti nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2025. Il 62enne genovese infatti affiancherà Bresh per un duetto ligure sulle note del padre in Creuza de Ma, singolo tratto dall’omonimo 11esimo album del cantautore del 1984. Per ilo d’arte non sarà tuttavia un debutto sul palco del Teatro Ariston, dove infatti si è esibito in altre quattro occasioni come concorrente, portandosi a casa diversi riconoscimenti pur non avendo mai vinto il premio principale. Quanto allaha quattro, avuti da due relazioni differenti. Alla primogenita Fabrizia ha anche dedicato uno dei suoi primi singoli.De, la carriera del cantautoreo diDea Venezia nel 2021 (Getty Images).