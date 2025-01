Anteprima24.it - ConosciAmo il Benevento, oggi la quarta tappa ad Apollosa

Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il progetto “”, con tappe nei comuni sanniti per avvicinare la squadra alle scuole e alle comunità locali.è in programma il quarto appuntamento ad. In mattinata la delegazione giallorossa composta dal club manager Alessandro Cilento, dall’addetta stampa Sonia Iacoviello, dal responsabile marketing Fabio Siniscalchi, dallo Slo Giorgio Caraccio oltre che dai calciatori Angelo Talia, Filippo Nardi e Marco Pinato incontrerà gli studenti del locale istituto scolastico per un dibattito, in linea con quelli già svolti nelle precedenti tappe, sull’importanza dello sport nella crescita personale, il valore del lavoro di squadra, oltre alle esperienze di vita e carriera di calciatori e dirigenti. Poi, dopo il pranzo in un ristorante locale, il resto della squadra giallorossa arriverà al “Calione” per disputare una doppia amichevole con la Polisportivae lo Sporting