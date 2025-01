Ilnapolista.it - Comuzzo, Napoli disposto ad offrire oltre 30 milioni + bonus (FirenzeViola)

E’ terminato da poco l’incontro tra il ds delManna e l’agente di Pietro, Michelangelo Minieri. Il difensore della Fiorentina è nel mirino dei partenopei per sostituire Rafa Marin, che andrà al Villarreal.Ilad30perCome riportato da.it:I partenopei sono disposti ad andarei 30(con l’aggiunta di alcunidi facile realizzazione), finora offerti ma non accettati dai viola. Nel giro di poche ore, o domani al massimo, la società azzurra formulerà una nuova offerta più alta. Poi la palla passerà al presidente Rocco Commisso, vista l’importanza dell’operazione, e al giocatore che, per il rapporto e il percorso avuto con la Fiorentina, non ha ancora detto di sì, in attesa dei due club. Solo l’eventuale “stop” del patron Commisso può bloccare l’operazione in corso.