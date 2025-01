C’è qualcosa che non torna nell’ipotesi di un legame tra la cattura di Almasri e l’aumento degli sbarchi dalla Libia

Leggi su Open.online

A gennaio il numero dei migranti sbarcati sulle coste italiane è più che raddoppiato. Secondo i dati più aggiornati del ministero dell’Interno, dal 1° al 30 gennaio sono arrivate in Italia 3.368 persone, contro le 2.074 dello scorso anno e le 4.959 del 2023. La maggior parteè avvenuta tra il 19 e il 27 gennaio, con picchi il 20 (494), il 24 (520) e il 26 (468). Le persone che hanno raggiunto la Penisola in questi dieci giorni sono perlopiù bengalesi, pakistani, siriani ed egiziani. E quasi tutti sono partiti da Sabratha e Zuara, città dellanord-occidentale. Quest’ultimo elemento ha fatto presupporre l’esistenza di uncon l’incarcerazione del capo della polizia giudiziaria libica Njeem OsamaHabish, accusato di crimini di guerra e contro l’umanitàCpi, la cui liberazione ha scatenato un caso politico e giudiziario fino all’iscrizione nel registroindagati per i vertici di governo.