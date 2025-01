Anteprima24.it - Benevento interessato all’attaccante Gliozzi del Modena

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo gli approdi nel Sannio di Manconi e Oukhadda, ilpotrebbe fare di nuovo la spesa aperché i giallorossi avrebbero messo gli occhi sull’attaccante Ettore, classe 95? che vanta trascorsi importanti in serie B e serie C dove ha collezionato 130 presenze. In questa stagione alha avuto uno scarso minutaggio e questo potrebbe spingerlo ad accettare la corte dele scendere di categoria. I rapporti della Strega con la società emiliana sono ottimi e già nelle prossime ore (il mercato chiude il 3 febbraio) il direttore tecnico Carli potrebbe affondare il colpo mettendo a disposizione una nuova pedina importante in attacco per mister Auteri. L'articolodelproviene da Anteprima24.