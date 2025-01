Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale: dopo due supplementari i ragazzi di Galetti devono arrendersi. Maratona Virtus: a vincere è Faenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

IMOLA 86 BLACKS90due tempiIMOLA: Morina 12, Anaekwe 20, Ambrosin 6, Vaulet 15, Fiusco 4, Vannini, Masciarelli 12, Kadijividi 4, Zangheri, Pinza 8, Ricci 5, Santandrea. All.. BLACKS: Fragonara 14, Cavallero 21, Poggi 14, Calbini 13, Magagnoli 2, Ndiaye 8, Vico 9, Poletti, Garavini, Sirri. : All. Garelli. Arbitri: Rinaldi e Mammoli. Note: parziali 13-18; 35-37; 52-57, 72-72, 78-78. Tiri da due punti:Imola 23/54; Blacks23/46. Tiri da 3: 8/32; 9/34. Tiri liberi: 16/22; 17/29. Rimbalzi: 57, 53. Il cuore grande ed immenso dellaImola non è bastato per tornare a. La squadra di coach Gianluigiha giocato una sfida monumentale, ha tenuto testa ai Blackse ci sono voluti ben dueai manfredi per avere la meglio su una V imolese mai doma e coraggiosa.