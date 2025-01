Anteprima24.it - “Architetti in cantiere”, il Comune e l’Ordine in visita nell’antica Dogana

Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Avellino, insieme aldeglie in collaborazione con i responsabili tecnici e l’impresa “Mar. Sal.Restauri Srl”, ha organizzato per sabato prossimo, 1febbraio, unaaldi restauro dell’Anticadi Avellino, in Piazza Amendola.L’appuntamento, denominato “in”, avrà il seguente programma.Alle ore 10 è previsto il raduno dei partecipanti presso la Chiesa del Carmine (Piazza del Popolo, Avellino), con i saluti istituzionali del Sindaco di Avellino, Laura Nargi e del presidente deldeglidella provincia di Avellino, Erminio Petecca, con un punto stampa in loco.Alle ore 10:15, avrà luogo la presentazione del progetto di restauro delladi Avellino a cura dell’architetto, Giovanni Multari, direttore artistico dell’intervento.