Lanotiziagiornale.it - Anziché liberare tre ostaggi ne rilascia otto. Hamas dimostra di tenere alla pace e mette alle strette Netanyahu

aveva promesso la liberazione di trema, nel tentativo dire la propria buona volontà nel rispettare il cessate il fuoco – costantemente messa in dubbio dal governo di Benjamin– ha sorpreso tuttindone bennell’arco della mattinata di ieri.La prima a essere liberata è stata la soldatessa Agam Berger, seguita dopo qualche ora da Arbel Yehoud e Gadi Mozes. In seguito, sono statiti sette lavoratori thailandesi: Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat e Rumnao Surasak.In cambio, come previsto dagli accordi, Israele rilascerà 110 detenuti palestinesi, tra cui trenta minorenni.Daa Ben Gvir una pioggia di critiche adIl rilascio degliè avvenuto a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, davanti a una folla di palestinesi in festa.