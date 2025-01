Lettera43.it - Antonella Clerici: età, figlia, compagno e malattia della conduttrice

Dopo aver mantenuto il riserbo per la prima serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha annunciato un incredibile trio per il debutto75esima edizione. Sul palco del Teatro Ariston, accanto a lui, ci saranno infatti gli amici Gerry Scotti e. Per quest’ultima sarà un ritorno dopo la conduzione del 2010 e la precedente apparizione di cinque anni prima. Volto di puntaRai, in cui lavora dal lontano 1986, la 61enne di Legnano ha presentato una ricca serie di programmi, tra cui si ricordano soprattutto Dribbling e La prova del cuoco. Quanto alla vita privata, ha alle spalle due matrimoni e un’altra importante relazione con il ballerino belga Eddy Martens, che le ha dato laMaelle. Oggi ha una storia con Vittorio Garrone, nel cda di Erg., la carrierache sarà a Sanremo 2025a Sanremo nel 2020 (Getty Images).