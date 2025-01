Dailymilan.it - Ai playoff il Milan di Zlatan Ibrahimovic può incontrare Santiago Gimenez o Thiago Motta…

Aidi Champions League ildipuòil Feyernoord dio la Juventus diMottaA Zagabria è andata tutto male. Ildi Sergio Conceiçao ha perso. Si è classificata tredicesimo e ora dovrà affrontare uno spareggio pericolosissimo ma fondamentale per il suo cammino in Champions League.Ora chi affronterà il? Il regolamento dice che le squadre che terminano la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie del primo sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto.Inoltre le squadre che si classificano al nono e al decimo posto affronteranno le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto. Le squadre che si classificano all’11° o al 12° posto saranno sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via.