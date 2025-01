Nerdpool.it - 5 teorie sugli Anelli del Potere: chi riceverà gli Anelli di Sauron

Leggi su Nerdpool.it

Con la terza stagione de Il Signore degli: Glidelall’orizzonte, i fan sono in fermento per scoprire chi diventerà un Nazgûl, ovvero uno degli Spettri dell’Anello al servizio di. Dopo la rivelazione di Halbrand comee l’identità dello Straniero come Gandalf nel finale della seconda stagione, nuoveemergono sui personaggi destinati a ricevere glidegli Uomini.Secondo la tradizione di Tolkien, questivennero dati a potenti re e signori, i quali caddero sotto il dominio di, trasformandosi infine nei temibili Spettri dell’Anello. La serie di Amazon Prime Video potrebbe aver già introdotto alcuni di loro, o lo farà nei prossimi episodi. Ecco le cinquepiù intriganti su chi potrebbe diventare un futuro Nazgûl.5. Nuovi personaggi originali potrebbero emergereOgni stagione di Glidelha introdotto nuovi personaggi, e la terza non farà eccezione.