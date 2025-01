Biccy.it - Zeudi su Helena: “Fuori da qui non l’avrei proprio guardata”

Leggi su Biccy.it

In una recente chiacchierata a letto con Alfonso D’Apice,Di Palma si è lasciata andare a una confessione che ha già fatto molto discutere. Parlando diPrestes e del suo rapporto con lei, ha precisato: “Iodi qua nonmai corteggiata. A parte che non so corteggiare, ma diciamo che non“. E le domande, a questo punto, sono moltissime.Perchéha corteggiatoall’interno della Casa del Grande Fratello se per sua stessa ammissione corteggiare non è una cosa che sa fare? E perché lo ha fatto seneanche l’avrebbe maie quindi non è, presumibilmente, il suo tipo? Perché poco prima di puntare la brasiliana si è lasciata andare a un bacio con Alfonso? Ma soprattutto, perché ora ha puntato di punto in bianco Javier, che aveva puntato anche? Anche se la domanda di tutte le domande è solo una: quanto si sono pentite le Zelena di aver regalatoa Miss Italia un biglietto di rientro in caso di eliminazione al televoto?su: “da qui non”Qualche giorno faPrestes, parlando di lei, ha detto: “Lei parla tanto di solidarietà femminile, ma è tanto furba e questo mi sta facendo molto arrabbiare“.