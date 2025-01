Ilgiorno.it - Viaggio musicale al Tambourine. Patria e partenza, radici e fuga sulle note di Massimo Zamboni

Unche prova a raccontare cosa significa la, lo sradicamento, la ricerca di una nuova appartenenza, il legame con la lingua d’origine, la vicinanza e la lontananza da tutto ciò che rientra nel termine. Un’esplorazione che si muove tra le canzoni composte in quarant’anni di carriera e il recupero di brani di altri autori come Giovanna Marini, Gualtiero Bertelli e Claudio Rocchi. Tutto questo sarà il concerto acustico dal titolo “Andare via - Riflessioni su unatraslocata“, che avrà per protagonista il chitarrista, cantautore e scrittore, tra i padri del punk e del rock alternativo italiani, già chitarra indimenticata dei Cccp e dei Csi e da tempo tessitore di una carriera solista mai banale. Lo spettacolo approderà sabato alle 21.30 sul palco deldi Seregno: al circolo di via Carlo Tencasi esibirà in trio, accompagnato dai musicisti Cristiano Roversi ed Erik Montanari, suoi compagni di strada da quasi vent’anni.