Viabilità? Poca trasparenza, non capisco l'entusiasmo della Mammini

, scontro a sinistra: l’aperturaconsigliera Pd Serenaalla concertazione sul tema con l’amministrazione comunale non piace al consigliere di centrosinistra Daniele Bianucci (nella foto): "Su assi viari, piste ciclabili, passaggi a livello e nuovo casello di Mugnano mancano partecipazione e finanziamenti ai progetti". "Non posso certo sostenere i toni entusiasticiconsigliera– aggiunge Bianucci – sul tema. L’attuale amministrazione, infatti, non ha condiviso né col Consiglio comunale né coi cittadini le modifiche al progetto degli assi viari, come invece aveva garantito in campagna elettorale: e alla fine, le uniche modifiche accettate oggi da ANAS sono addirittura peggiorative. Durante la discussione sul bilancio, la maggioranza ha bocciato la proposta dell’opposizione di destinare risorse alla conclusioneretebicipolitana e delle piste ciclabili, progetti questi avviati dalla precedente amministrazione e oggi nei fatti definanziati".