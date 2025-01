Sport.quotidiano.net - Via Pablo Marì, c’è Brorsson. Monza, adesso o mai più

piange,sorride. Sì, ma alla Fiorentina dell’ex allenatore Palladino, oggi timoniere alla Viola. Ci sarebbe da approfondire volontà e modalità di partenza di colui che ha portato la fascia biancorossa in assenza di Pessina, ma Galliani guarda oltre e abbraccia Palacios, in prestito dall’Inter, per tenere in piedi una difesa che ha traballato anche a Genova. Vero che il problema sta nel gioco, altrettanto vero che è difficile fare risultato, se l’unico tiro in porta ha la firma di un difensore. Ma senza le solite disattenzioni difensive, con allegato deficit sulle palle aeree, probabilmente anche a Marassi il muro brianzolo avrebbe retto. Ecco perché un nuovo mattone è arrivato dalla Svezia. Si chiama Arvid Broon, 25 anni per 193 centimetri, giocava nel Mjallby: oggi le visite.