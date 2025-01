Lanazione.it - "Verso una mobilità green”. Ciclovia Empolese Valdelsa, inizia la progettazione

Empoli, 29 gennaio 2025 – Una- vicina in parte alla vecchia Sp 429, in parte al nuovo tracciato e in maniera residuale ad una strada comunale a Ponte a Elsa - di collegamento tra Empoli, Castelfiorentino e Certaldo. È questa la rivoluzione, ma anche la sfida, che attende lada qui a breve. Da strada passata spesso alle cronache come ’simbolo’ di incidenti stradali, purtroppo anche mortali, la vecchia 429 dellaaspira a diventare simbolo di unapiù sostenibile. È in fase dilache attraversa il territorio bagnato dal fiume Elsa. In merito, nel consiglio della Città Metropolitana è stato approvato uno schema di accordo tra i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo ed Empoli per ladelladellaper un costo complessivo stimato di 75.