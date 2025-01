Zonawrestling.net - UFFICIALE: Annunciato WWE Clash in Paris, si terrà ad agosto in un’arena spettacolare

L’annuncioLa WWE hacheinsiallaLa Défense Arena domenica 312025. Sarà la prima volta che un Premium Live Event della federazione si svolgerà nella capitale francese. Triple H lo aveva lasciato trasparire nella conferenza stampa post Backlash a Lione, che ci poteva essere un rilancio nel 2025 da parte della WWE in uno “stadio”. Non si tratta esattamente di uno stadio, alla fine, ma dienorme che può ospitare anche 40.000 spettatori per certe occasioni. Una location da recordLaLa Défense Arena, che è la più grande struttura indoor d’Europa e ha ospitato artisti del calibro di Taylor Swift, Rolling Stones e Bruce Springsteen, sarà teatro anche di una puntata di Raw che andrà in onda globalmente lunedì 1° settembre.