Quotidiano.net - Trump vuole deportare i palestinesi: "Gaza è un inferno, meglio l’Egitto"

di Aldo BaquisTEL A VIV"Da tempo non sentivo una falsità del genere": la sorpresa del premier albanese Edi Rama è stata totale quando lunedì da Israele gli è rimbalzata una notizia secondo la quale "Tirana è impegnata in colloqui con l’amministrazionerelativi all’immigrazione in quel Paese di 100miladi". "Nessuno ci ha chiesto niente, non abbiamo mai preso in considerazione una responsabilità del genere", ha subito replicato Rama su X, scrivendo poi di proprio pugno che si tratta di "fake news". Ma ormai nelle relazioni internazionali in fase di ebollizione dopo l’insediamento di Donaldtutto è possibile, o almeno verosimile. Nelle stesse ore, infatti, il presidente Usa – che con una lettera ha invitato formalmente Netanyahu alla Casa Bianca la settimana prossima – tornava per la seconda volta in pochi giorni sul proprio progetto di rimuovere temporaneamente parte della popolazione diper ricostruire la Striscia e avviarla al benessere economico.