Sololaroma.it - Sporting-Bologna Streaming Gratis: dove vedere la Champions League in Diretta LIVE

Leggi su Sololaroma.it

Tempo di chiudere il maxi girone dicon l’ultima giornata, in programma per intero alle 21:00 di mercoledì 29 gennaio. Ancora tanto da giocare per le italiane, tranne che per unsfortunatamente già eliminato dalla competizione, ma comunque chiamato ad onorarla fino in fondo, con la sfida allodi Lisbona all’Estadio José Alvalade. Molte più motivazioni per la squadra portoghese, ma i felsinei non vogliono sfigurare nell’ultimo appuntamento in programma.La banda di Rui Borges, subentrato a Teixeira nel complicato post Ruben Amorim, si trova al 23° posto a 10 punti, appena dentro alla soglia minima per ottenere il play-off di febbraio, ma non c’è da stare tranquilli. Serve necessariamente una vittoria per nonr prestare attenzione agli altri campi, in attesa di buone notizie, ed il vantaggio è trovare ungià eliminato che farà un po’ di conti sull’11 titolare, per conservare energie utili al campionato.