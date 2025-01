Bergamonews.it - Sparò ai ladri nella sua camera da letto, archiviata la posizione dell’85enne Mimmo Scarcella

Bergamo. Si era trovato dueindae lui, nonostante i suoi 85 anni, aveva preso da sotto il cuscino la sua pistola legalmente detenuta e aveva sparato. Uno dei due malviventi era rimasto leggermente ferito al collo, ma era riuscito a fuggire insieme al complice.Domenico, ex finanziere, era stato indagato per lesioni ma il pubblico ministero Laura Cocucci ha chiesto e ottenuto per lui l’archiviazione. I due, albanesi di 26 e 27 anni, sono invece stati condannati.I fatti risalgono al 27 aprile 2024.stava dormendo insieme alla moglie quando i due giovani erano entrantisua abitazione di Longuelo ed avevano iniziato a frugare alla ricerca di denaro. Avevano trovato il borsello dell’uomo, dentro al quale custodiva 500 euro ma, non contenti, erano entrati indadove dormivano i due anziani.