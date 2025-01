Lanazione.it - Servizio civile universale. Cooperativa cerca 11 giovani

Leggi su Lanazione.it

FOLIGNO LaLa Locomotiva11volontari per il. Sono aperte le iscrizioni al nuovo bando die il termine per la presentazione delle domande scadrà il 18 febbraio alle 14. I progetti a disposizione sono tre nei settori della disabilità, degli asili nido e dei minori e. Il primo progetto si chiama “Posso scegliere“ e prevede due volontari nella sede Foligno. Il secondo progetto invece intitolato “Il tempo dei bambini“ occuperà cinque volontari, in tre differenti sedi: due a Foligno, due a Montefalco ed uno a Nocera Umbra. Sono quattro invece gli operatori dirichiesti per il progettoper i, tutti impiegati nell’unica sede di Foligno. Possono fare domanda ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed i 28 anni e non sono richieste particolari competenze specifiche.