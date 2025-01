Davidemaggio.it - Sanremo 2025: Emis Killa non verrà sostituito

Scende ufficialmente a 29 il numero dei cantanti in gara al Festival di. In seguito al passo indietro di, che si è ritirato dopo essere stato inserito nel registro degli indagati per associazione a delinquere, l’organizzazione della kermesse canora ha deciso di non sostituire il cantante.Il Direttore Artistico e l’organizzazione del Festival prendono atto del ritiro didalla 75 edizione del Festival di. Di conseguenza Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Aristonsi legge in una nota della Rai. Una scelta giusta e per certi versi obbligata da parte di Carlo Conti, considerando il fatto che alla prima serata mancano appena 13 giorni.avrebbe gareggiato con il brano Demoni e sarebbe stata per lui la prima volta assoluta a