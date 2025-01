Romadailynews.it - Roma: truffano anziana con scusa finto incidente della figlia, arrestati 2 quindicenni a Marcellina

I carabinieriStazione dihanno arrestato due 15enni gravemente indiziati del reato di truffa ai danni di una, 81enne residente nel Comune di. Durante un servizio di controllo del territorio nel centro del paese, insospettiti da una autovettura che stava eseguendo alcune manovre spericolate, i Carabinieri sono intervenuti per procedere al controllo e, alla loro vista, il conducente del veicolo ha imboccato una strada contno, cercando di eludere le verifiche. I Carabinieri sono riusciti subito a bloccare l’auto e ad appurare che a bordo c’erano i due giovanissimi indagati, trovati in possesso di moltissimi gioielli, oggetti in argento e preziosi, e la somma contante di 850 euro. Tra gli oggetti rinvenuti, i Carabinieri hanno trovato anche una medaglia in oro commemorativa dei 25 anni di lavoro con inciso un nome, risultato poi essere del defunto maritovittima, una pensionata con invalidita’, che poco prima sarebbe stata truffata con il raggiro del falsostradale in cui sarebbe stata coinvolta la