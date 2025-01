Roccaraso la tiktoker Rita De Crescenzo non si pente di aver promosso la località Rilancia | Torno domenica E ai turisti | Siate responsabili – Il video

Leggi su Open.online

«Torneròprossima e continuerò a raccontare». Parola diDenapoletana da oltre un milione e mezzo di followers. Desi era recata nellaabruzzese pubblicando un numero considerevole di contenuti.che secondo molti avrebbero spinto alla valanga di turismo mordi e fuggi proveniente dalla Campania nello scorso weekend. Davanti alle critiche la signora si è difesa in un’intervista su Il Messaggero. «Non mi sento responsabile dei disagi, ho solo detto cheè un posto bellissimo. La gente è libera di muoversi come vuole. Non posso essere responsabile del comportamento degli altri. Io ho condiviso la bellezza di questa città meravigliosa con il mio pubblico attrso i. Il riscontro è stato incredibile. Ho pubblicato contenuti che hanno raggiunto un pubblico vastissimo, questo mi rende molto orgogliosa».