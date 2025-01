Dayitalianews.com - Riposto, paura per un incendio: anziana messa in salvo dai vicini

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di, del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti stamani (29 gennaio) per undivampato all’interno di un’abitazione in via Cappellini 50 a.Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme evitando che si propagassero dalla cucina al resto dei locali e messo in sicurezza l’abitazione nella quale si trovavano anche alcune bombole di ossigeno ad uso terapeutico.Al momento dell’all’interno dell’abitazione c’era un’signora con problemi di deambulazione che è stataindaidi casa.Sul posto sono intervenuti anche militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, personale della Polizia Locale, e il 118.L'articoloper unindaiproviene da Dayitalianews.