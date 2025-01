Gqitalia.it - Piacciono alle celeb e ai designer, e allora perché non provi anche tu le sopracciglia decolorate?

Le sopracciglia decolorate (note con il nome di bleached eyebrows) sembrano essere tornate di moda. La novità, rispetto ai corsi e ricorsi storici delle tendenze beauty, è che questa sembra (finalmente) appassionare gli uomini. A sdogarnarle definitivamente è stato Drew Starkey, l'attore di Outer Banks e di Queer di Luca Guadagnino. Starkey ha sfoggiato delle folte e definite bleached eyebrows abbinate ai suoi capelli biondi – altrettanto decolorati – facendo scalpore sul red carpet dei The National Board of Review Annual Awards, a inizio gennaio.Drew StarkeyDrew Starkey (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for National Board of Review)Drew Starkey (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for National Board of Review)Le sopracciglia decolorate alla Milano Fashion WeekPrononunce (Photo by Pietro D'aprano/Getty Images)Si vede che il fatto non è poi passato inosservato, dopo ne due settimane, ritroviamo le sopracciglia decolorate a uno degli appuntamenti moda uomo più attesi dell'anno, ovvero la Milano Fashion Week.