Musk e la missione di Urso a Malindi il castello di Gaucci in vendita Giuli snobba Sangiuliano | le pillole del giorno

Ladel ministro Adolfoè avvenuta in tempi non sospetti, lo scorso settembre: fatto sta che il luogo piace molto a Elon. Sì, perché il titolare del Mimit, ovvero il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ben prima delle elezioni statunitensi si era recato in Kenya, per concordare con il governo il rilancio del Centro spaziale Luigi Broglio dell’Agenzia Spaziale Italiana ae farlo diventare il punto di lancio per i satelliti, oltre che centro di addestramento e formazione per tecnici spaziali. Un progetto che tutti definiscono «intelligente e interessante». E ora pare che quella base africana piaccia tanto aper la sua rete satellitare.La visita di Adolfonel centro Asi di(dal sito del Mimit).Dite a Fini che ildiè inEra ildi Luciano, quello di Torre Alfina, e ora è in