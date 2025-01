Ilnapolista.it - Moggi: “Thiago Motta immaturo, rischia anche l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions”

Leggi su Ilnapolista.it

Su Libero, Lucianocommenta i risultati delle big nell’ultima giornata di Serie A. L’argomento principale è la sconfittaJuventus per mano del Napoli. Cade così il baluardo delle “zero sconfitte in campionato” econ la sua immaturitàdi non raggiungeredel club: laalla prossima.Le scuse dinon reggono piùScrivesu Libero:“Nella ripresa entrava in campo un altro Napoli che di forza pareggiava addirittura con Anguissa, per niente abbattuto dall’aver favorito il vantaggio iniziale juventino, e poi con Lukaku che su rigore trovava addirittura il golvittoria a coronamento di un secondo tempo in cui aveva annichilito la squadra di, che perdeva nell’occasione l’imbattibilità ancora una volta da situazione di vantaggio.