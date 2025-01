Linkiesta.it - Meloni, i giudici e la repubblica dei complottismi a orologeria

Leggi su Linkiesta.it

Giorgiaha comunicato ieri al paese, con un video, di avere ricevuto un avviso di garanzia per il caso Almasri, assieme ai ministri della Giustizia e dell’Interno, e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, da parte del procuratore Francesco Lo Voi («lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona», ha subito aggiunto) a seguito di una denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, qualificato come «ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi».Non perderò molte preziose righe per precisare le numerose inesattezze della sua comunicazione, come il fatto che non abbia ricevuto un avviso di garanzia ma una semplice «comunicazione di iscrizione», che Li Gotti abbia militato nel Movimento sociale e in Alleanza nazionale (prima di approdare, coerentemente con la sua storia, all’Italia dei valori di Antonio Di Pietro), o il fatto che lo stesso Lo Voi, come ricorda Giovanni Bianconi sul Corriere della sera, sia stato rappresentante al Csm di Magistratura indipendente, la corrente più a destra (che peraltro ha appena vinto le votazioni per il rinnovo del direttivo dell’Associazione nazionale magistrati).