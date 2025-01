Abruzzo24ore.tv - Marijuana in casa: imprenditore agricolo finisce nei guai, scoperta choc della polizia

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Unpescarese è stato fermato dalle autorità per il possesso di infiorescenze diall'internosua abitazione. Durante una perquisizione domiciliare effettuata dalle forze dell'ordine, gli agenti hanno trovato una quantità significativasostanza, che ha immediatamente insospettito gli investigatori. Laha portato l'uomo, noto per la sua attività nel settore, al centro di un'indagine. L'operazione è scattata nell'ambito di un controllo più ampio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti nella zona. Le infiorescenze, secondo quanto riferito dagli inquirenti, erano confezionate in modo tale da far pensare a una potenziale attività di spaccio. Tuttavia, l'ha dichiarato di possederle esclusivamente per uso personale e a fini terapeutici.