Maria Maiorano ha conquistato Diletta Leotta e il palco di Sanremo!

Le mani di, il suo metodo per rilassare il viso hanno convintole star del Festival di: come Emis KillaLe mani per me sono uno strumento melodico. É come se suonassi il piano. E con questo strumento regalo emozioni, sensazioni, benefici. Regalo un viaggio.E mettersi per due ore (perché il corpo comincia a trarre benefici solo dopo i primi trenta minuti) nella mani disignifica affrontare un viaggio emozionale. Un viaggio che lavora sulla mente e sui muscoli. Manualità profonde e leggere si mischiano, si uniscono sul tuo corpo disteso, con olii ed essenze dai profumi orientali.Due mani che danzano libere.è capace di entrare in contatto non solo con il corpo ma anche con la tua mente liberandola. E poi c’è la respirazione. Perché le emozioni e la respirazione sono interconnesse tra loro, per regalarti così, un momento unico.