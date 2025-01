Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2025 in DIRETTA: continuità per Vinatzer, ora la lotta per il podio sulla Planai

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:13 Meno fluida l’azione dirispetto a Kitzbuhel. L’azzurro recupera 4 decimi nella parte finale siglando un buon terzo posto provvisorio a 37 centesimi dal leader. Quantomeno arrivadi rendimento e punti importanti per approdare tra i primi 15 del ranking. TV break, si riprenderà con lo svizzero Daniel Yule.21:11 Delusione per il pubblico austriaco, arriva l’inforcata di Schwarz. E’ il momento di Alex. L’azzurro parte con 23 centesimi su Ritchie.21:10 Col brivido vola al comando Ritchie! Lo statunitense è perfetto nella prima metà di gara, ma rischia nel finale dilapidando ben 50 centesimi. Per lui solo 6 centesimi di margine sul belga, ma tanto basta per sedersi al leader corner. Salgono i decibel del pubblico, tocca all’austriaco Marco Schwarz, che difende 14 centesimi sull’americano.