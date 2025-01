Bergamonews.it - L’evento “La città e le Biblioteche” si apre con l’inaugurazione del nuovo atrio della biblioteca Angelo Mai

Bergamo.“Lae le” sicondelScamozzianoMai, restituito allagrazie ad una importante opera di restauro che ha riguardato proprio l’ingresso dello storico edificio situato nel cuore diAlta. Interventi di carattere manutentivi, iniziati a giugno 2024 e di carattere straordinario, che hanno avuto come oggetto, in particolare anche la monumentale scala e che sono serviti a mettere in sicurezza uno dei gioielli. Un restauro pressoché di carattere conservativo al piano terra ma che ha comportato anche la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, svolti per un importo complessivo di 435mila euro.Tra le più importantid’Italia, luogo di conservazione ma anche di ricerca e di studi, la Mai custodisce un inestimabile patrimonio di saperi, in una variegata tipologia di materiali, codici e documenti medioevali, esemplari unici e preziosi che saranno protagonisti delinaugurale di venerdì 31 gennaio, giornata nella quale il biglietto da visita più importante del luogo sacrocultura verrà restituito allae ai suoi cittadini.