Terzotemponapoli.com - Lang spinge per il Napoli, il PSV resiste

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un’offerta da oltre 25 milioniIlè pronto a investire su Noa. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, il club azzurro avrebbe presentato un’offerta superiore ai 25 milioni di euro per l’attaccante del PSV Eindhoven. La trattativa sarebbe già avviata, con il giocatore che sembra intenzionato a trasferirsi in Italia.in rotta con il PSVIl rapporto tra Noae il PSV si sarebbe incrinato nelle ultime settimane. L’attaccante non è stato convocato per la sfida di Champions League contro il Liverpool e ha saltato anche l’ultima gara di campionato contro il NAC Breda. Il club olandese ha giustificato la sua assenza parlando di un’influenza, ma in molti sospettano che dietro ci siano motivi legati al mercato.alla ricerca del post-KvaratskheliaL’interesse delpersi spiega con la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, ormai destinato al Paris Saint-Germain.