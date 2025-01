Donnaup.it - La caprese in sfoglia, l’antipasto che si prepara in 5 minuti. Buonissimo!

Leggi su Donnaup.it

Lain: l’ottimo antipasto dell’ultimo minuto!Se hai degli ospiti inaspettati e non sai che pesci pigliare, la ricetta che leggi qui sotto può fare al caso tuo. Si tratta di una versione delladiversa dal solito ma ugualmente invitante e appetitosa. Tutto quello che occorre sono pochissimi ingredienti e un rotolo di pasta, dopodiché in pochissimi passaggi avrai ottenuto un antipasto davvero goloso.Vediamo come si. Vi lasciamo agli ingredienti e al procedimento.Lain: l’ottimo antipasto dell’ultimo minuto!Gli ingredientiCi occorrono questi ingredienti:300 gr di mozzarelline5 gr di origanoun uovo200 gr di salsa di pomodoro500 gr di pasta20 gr di basilico fresco5 gr di basilico seccoLazioneLa prima cosa è stendere la pastasopra un piano da lavoro e suddividerla in quattro strisce con una rotella tagliapasta.