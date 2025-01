Inter-news.it - Inter, difesa granitica in Champions League! Un dato impressionante – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’non subisce quasi mai gol in questa edizione di. Unprima della partita col Monaco e lo riporta il Corriere dello Sport.– Sei clean sheet in sette partite, un solo gol subito al 90? contro il Bayer Leverkusen in Germania. L’è rocciosa e ha protetto con le unghie e con i denti la sua porta in questa edizione di. Qualora non subisse reti neanche contro il Monaco sarebbe la migliordella competizione. anche se già lo è in realtà. Liverpool e Arsenal seguono con appena due gol subiti. Il punto di forza dell’in Europa per ora è stata proprio la retroguardia., unsorprende sulla– Manchester City, Stella Rossa, Young Boys, Lipsia, Arsenal e Sparta Praga: sono questi i clean sheet di Yann Sommer, che insegue gli 8/13 collezionati da André Onana due anni fa in maglia nerazzurra.