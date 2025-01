Tarantinitime.it - Incidente sul lavoro, operaio ferito alla testa

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUnsulsi è verificato tra San Giorgio e Pulsano, ieri mattina all’alba. Come ricostruito da TarantoToday, l’uomo sarebbe stato colpito da un cavo di acciaio che ne avrebbe causato una caduta, durante la quale ha battuto la.Trasportato in ospedale, l’uomo ha riportato un trauma cranico, ma non versa in pericolo di vita. Sul posto Polizia di Stato, Polizia scientifica e Spesal.L'articolosulproviene da Tarantini Time Quotidiano.