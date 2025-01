Nuovasocieta.it - Il ristorante Del Cambio sceglie Diego Giglio come successore di Baronetto

Passaggio di testimone allo storicoDeldi Torino dove il nuovo Executive Chef sarà. “Questa scelta rappresenta un naturale passaggio di testimone nel segno della continuità con il lavoro svolto negli ultimi dieci anni da tutto il team delsotto la guida di Matteo, che rimarrà coinvolto in una fase di transizione che durerà fino al prossimo mese di aprile per garantire un’evoluzione armoniosa e coerente con l’identità di Del” spiegano dal, già figura chiave della brigata di Del, assume il nuovo incarico con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente il percorso gastronomico che ha reso ilun’istituzione della ristorazione italiana. Formatosi in alcune delle più prestigiose cucine del panorama nazionale,lavora a stretto contatto con Matteodal 2000 ricoprendo il ruolo di Sous Chef a Delfin dall’inizio del progetto, nel 2014.