Il governo prende tempo sul caso Almasri

AGI - Resta alta la tensione sulla vicenda del comandante libico. Un muro contro muro trae opposizioni che blocca il Parlamento per alcuni giorni, fino alle nuove riunioni delle conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, già convocate per martedì prossimo. Intanto, ilsiuna pausa di riflessione, per capire a chi dell'esecutivo toccherà svolgere l'informativa sule in che modo. Ma "non è una fuga", tiene a specificare il ministro Luca Ciriani, è solo la necessità di svolgere "una riflessione" alla luce degli avvisi di garanzia ricevuti dalla premier Giorgia Meloni, dai ministri dell'Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, e dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Atti che non consentono a chi li ha ricevuti, spiega ancora il ministro per i rapporti con il Parlamento, di poter entrare nel merito della vicenda.