I Peccatori | il trailer completo del film horror di Ryan Coogler svela finalmente i vampiri – insieme ad alcuni grandi SPOILER

Leggi su Cinefilos.it

: ildeldiadIl marketing di I(Sinners) diha mantenuto un riserbo piuttosto stretto sui punti principali della trama fino ad ora, efan si sono spazientiti per la mancanza di nemici non morti nei teaser di quello che inizialmente era stato descritto come unsui.Ora la Warner Bros. ha rilasciato unper ilsull’era di Jim Crow del regista di Black Panther, e potrebbe rivelare un po’ troppo!Ilci dà un’idea molto più precisa di cosa aspettarci da questo racconto gotico del sud, rendendo molto chiaro che i personaggi di Michael B. Jordan (che interpreta due fratelli gemelli) e i loro alleati dovranno affrontare dei succhiasangue dall’aspetto piuttosto terrificante.